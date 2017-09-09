Дубль Балотелли помог "Ницце" разгромить "Монако" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 9 сентября. "Ницца" обыграла "Монако" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

Два мяча забил Марио Балотелли (6-я, с пенальти и 60-я минута), еще по разу отличились Алассан Плеа (18) и Игнатиус Кнеп (85).

"Ницца" с шестью очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, "Монако" потерпел первое поражение в сезоне и с 12 баллами остался на второй строчке. Лидирует ПСЖ (15 очков).

В следующем туре "Монако" 16 сентября примет "Страсбур", "Ницца" на следующий день на выезде сыграет с "Ренном".