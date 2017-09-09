Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дубль Балотелли помог "Ницце" разгромить "Монако" в матче чемпионата Франции

Спорт
9 сентября, 20:01 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марио Балотелли

Марио Балотелли

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 9 сентября. "Ницца" обыграла "Монако" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

Два мяча забил Марио Балотелли (6-я, с пенальти и 60-я минута), еще по разу отличились Алассан Плеа (18) и Игнатиус Кнеп (85).

"Ницца" с шестью очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, "Монако" потерпел первое поражение в сезоне и с 12 баллами остался на второй строчке. Лидирует ПСЖ (15 очков).

В следующем туре "Монако" 16 сентября примет "Страсбур", "Ницца" на следующий день на выезде сыграет с "Ренном".

Смотрите также

Васильев: переговоры о переходе Мбаппе из "Монако" в ПСЖ были очень сложными

Васильев: "Монако" увел футболиста Бальде у "Ювентуса" из-под носа

"Пари Сен-Жермен" объявил об аренде футболиста "Монако" Мбаппе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Владимир Путин
12
"В добрый путь": в обновленных "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред РФ в Женеве назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
2
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
3
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
4
Синоптики прогнозируют, что ураган "Ирма" усилится по пути к Флориде
5
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
6
СМИ: сирийская армия сняла блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора
7
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама