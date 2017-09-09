Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боксер Рахимов стал чемпионом мира по версии IBO

Спорт
9 сентября, 20:46 UTC+3 ТАСС

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, спортсмен выиграл у мексиканца Эмануэля Лопеса по очкам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 сентября. Россиянин Шавкат Рахимов завоевал вакантный титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 58,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, Рахимов выиграл у мексиканца Эмануэля Лопеса по очкам.

Это пока самый значимый титул в карьере Рахимова, который проживает в Екатеринбурге. Ранее он владел двумя региональными поясами по престижным версиям. В активе Рахимова теперь 11 побед (8 нокаутом), ни одного поражения.

На счету Лопеса - 27 побед (12 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья.

Смотрите также

Курбанов завоевал интернациональный титул WBO, победив пятого номера рейтинга Хорвата

Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США

Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборной

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Владимир Путин
12
"В добрый путь": в обновленных "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин подписал распоряжения об увольнении главы и замглавы управы в Ново-Переделкине
2
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
3
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
4
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
5
ГИБДД назвала возможную причину ДТП на Урале
6
Сирийская армия после удара ВКС РФ прорвала окружение боевиков на аэродроме Дейр эз-Зора
7
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
Темы дня
Новости партнеров
Реклама