Российский боксер Рахимов стал чемпионом мира по версии IBO

ТАСС, 9 сентября. Россиянин Шавкат Рахимов завоевал вакантный титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 58,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, Рахимов выиграл у мексиканца Эмануэля Лопеса по очкам.

Это пока самый значимый титул в карьере Рахимова, который проживает в Екатеринбурге. Ранее он владел двумя региональными поясами по престижным версиям. В активе Рахимова теперь 11 побед (8 нокаутом), ни одного поражения.

На счету Лопеса - 27 побед (12 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья.