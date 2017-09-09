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Мартина Хингис и Джейми Маррей выиграли US Open в миксте

Спорт
9 сентября, 20:48 UTC+3 ТАСС

В финале спортсмены, "посеянные" на турнире под первым номером, победили Хао Чин Чань из Тайваня и новозеландца Майкла Винуса со счетом 6:1, 4:6, 10:8

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Мартина Хингис и Джейми Маррей

Мартина Хингис и Джейми Маррей

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 9 сентября. Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей стали победителями Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в смешанном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

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В финале Хингис и Маррей, "посеянные" на турнире под первым номером, победили Хао Чин Чань из Тайваня и новозеландца Майкла Винуса со счетом 6:1, 4:6, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Ранее в этом сезоне Хингис и Маррей выиграли Уимблдонский турнир.

Для 36-летней Хингис данная победа стала второй в карьере на Открытом чемпионате США в миксте и седьмой - на турнирах серии Большого шлема в смешанном разряде. Кроме того, она является 12-кратной победительницей турниров престижной серии в парном разряде (из них две - на Уимблдоне) и пятикратной - в одиночном. Также в ее активе более 100 выигранных турниров Женской теннисной ассоциации.

31-летний Джейми Маррей, который является старшим братом Энди Маррея, одержал свою первую победу на Открытом чемпионате США в миксте, также в его активе две победы на Уимблдоне. Кроме того, он является победителем Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США (оба - в 2016 году) в парном разряде.

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