Спортивный праздник прошел в парке Олимпийской деревни Москвы

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Спортивный праздник под девизом "Москва ставит рекорды, Москва - за спорт!" прошел в парке Олимпийской деревни в честь 870-летия города. Организаторы провели обширную программу, включающую в себя спортивные и игровые активности.
Гости парка стали участниками "олимпийского квеста", получили возможность установить личный рекорд и получить призы от официального экипировщика Олимпийского комитета России - ZASPORT.
При участии федераций олимпийских видов спорта были организованы встречи-лектории с такими известными спортсменами, как Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Альберт Демченко, Алла Шишкина и другие. Также в рамках праздника прошли мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам, гольфу и кроссфиту.
Также у гостей мероприятия была возможно провести экспресс-тестирование показателей здоровья в инновационном центре Олимпийского комитета России.
В завершение праздника в парке Олимпийской деревни прошел концерт с участием известных российских исполнителей.