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Спортивный праздник прошел в парке Олимпийской деревни Москвы

Спорт
9 сентября, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

При участии федераций олимпийских видов спорта были организованы встречи-лектории с известными спортсменами

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Спортивный праздник под девизом "Москва ставит рекорды, Москва - за спорт!" прошел в парке Олимпийской деревни в честь 870-летия города. Организаторы провели обширную программу, включающую в себя спортивные и игровые активности.

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© Владимир Гердо/ТАСС

Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"

Гости парка стали участниками "олимпийского квеста", получили возможность установить личный рекорд и получить призы от официального экипировщика Олимпийского комитета России - ZASPORT.

При участии федераций олимпийских видов спорта были организованы встречи-лектории с такими известными спортсменами, как Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Альберт Демченко, Алла Шишкина и другие. Также в рамках праздника прошли мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам, гольфу и кроссфиту.

Также у гостей мероприятия была возможно провести экспресс-тестирование показателей здоровья в инновационном центре Олимпийского комитета России.

В завершение праздника в парке Олимпийской деревни прошел концерт с участием известных российских исполнителей.

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