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Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"

Спорт
9 сентября, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0

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© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
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© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС
© Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На 48-й минуте отличился Квинси Промес, который провел в составе "Спартака" 100-й матч. Гол в ворота "Рубина" стал 50-м для голландского полузащитника за московскую команду.

Красно-белые прервали трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны - ранее спартаковцы уступили ЦСКА (1:2) и "Локомотиву" (3:4), а также сыграли вничью со "СКА- Хабаровском" (0:0).

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице с 12 очками. "Рубин" занимает шестую позицию (14).

В следующем матче "Рубин" примет екатеринбургский "Урал". "Спартак" сыграет на выезде с "Тосно". Оба матча пройдут 17 сентября.

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