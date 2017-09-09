"Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче чемпионата Германии по футболу

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ТАСС, 9 сентября. "Хоффенхайм" победил "Баварию" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
Оба мяча забил Марк Ут (27-я и 51-я минуты).
"Бавария" проиграла в чемпионате страны впервые с 4 апреля, тогда команда Карло Анчелотти также на выезде уступила "Хоффенхайму" (0:1). В турнирной таблице лидируют "Хоффенхайм", дортмундская "Боруссия" и "Ганновер", в активе которых по семь очков после трех игр. "Бавария" с шесть баллами идет четвертой.
В следующем матче "Бавария" 16 сентября примет "Майнц", "Хоффенхайм" на следующий день дома сыграет с "Гертой".