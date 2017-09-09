Воронцевич: сборная РФ может победить хорватов в матче Евробаскета за счет командной игры

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СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам сборной России надо показать четкую командную игру, чтобы победить команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал форвард сборной России Андрей Воронцевич.
"Мы хорошо изучили сборную Хорватии, смотрели их матчи на групповом этапе. Уверенность в собственных силах у нас есть - надо быть вместе до последнего, быть единым коллективом, показывать командную игру, тогда одержим победу", - сказал он.
Матч сборных России и Хорватии пройдет в воскресенье в Стамбуле. Начало - в 21:30 мск.