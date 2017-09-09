Футболист "Рубина" Сигурдссон: "Спартаку" достаточно одного момента, чтобы забить гол

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" имеет хороших игроков, которым достаточно одного момента в матче, чтобы забить гол. Об этом журналистам сообщил защитник казанского "Рубина" Рагнар Сигурдссон.
В субботу "Спартак" в матче девятого тура чемпионата России на своем поле обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0.
"У "Спартака" было немного моментов, но когда у него есть хорошие игроки, ему достаточно одного шанса, чтобы забить. Чтобы понять, почему "Рубин" проиграл, нужно пересмотреть и проанализировать матч. Мы ожидали жесткой игры, это часто происходит во встречах "больших" соперников, и, возможно, судье не стоило показывать столько желтых карточек, но в общем-то он хорошо отработал. После матчей сборных было несложно, я люблю играть много матчей, потому что чувствую усталость, когда не играю", - сказал Сигурдссон.
Полузащитник "Рубина" Мориц Бауэр считает, что "Спартак" не просто так завоевал в прошлом году титул чемпионов России, в игре против столичной команды казанскому "Рубину" было сложно создавать моменты.
"В первой половине матча мы лучше контролировали игру, но не смогли забить. "Спартак" - хорошая команда, которая не просто так стала чемпионом в прошлом году, и против таких команд сложно создавать 20 моментов, чтобы забить. Соперник оказывал давление, ему помогали фанаты, в результате чего смог забить, это было сделано в идеальное время, чтобы добиться победы", - сказал Бауэр.
После девяти туров чемпионата России "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.