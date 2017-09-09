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Хет-трик Месси принес победу "Барселоне" в матче с "Эспаньолом"

Спорт
9 сентября, 23:41 UTC+3 ТАСС

Встреча третьего тура чемпионата Испании завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонцев

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси

Форвард "Барселоны" Лионель Месси

© EPA-EFE/Alberto Estevez

ТАСС, 9 сентября. "Барселона" разгромила "Эспаньол" со счетом 5:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Три мяча забил аргентинский форвард хозяев Лионель Месси (26, 35, 67-я минуты). по разу отличились Жерар Пике (87) и Луис Суарес (90).

Дебютный матч в составе "Барселоны" провел французский нападающий Усман Дембеле, приобретенный в летнее трансферное окно у дортмундской "Боруссии" за €105 млн без учета бонусов. Форвард вышел на замену на 68-й минуте и отметился голевой передачей на Суареса.

После трех матчей "Барселона" с девятью очками вышла на первое место в турнирной таблице. "Эспаньол" с одним баллом располагается на 15-й строчке.

В следующем матче каталонцы 16 сентября на выезде сыграют с "Хетафе", "Эспаньол" 18 сентября примет "Сельту".

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