Глушаков: "Спартаку" сложно играть против "Рубина" из-за оборонительного стиля казанцев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Встречи против "Рубина" всегда получаются сложными для московского футбольного клуба "Спартак" из-за оборонительной манеры игры казанцев. Такое мнение ТАСС высказал капитан красно-белых Денис Глушаков.

"Спартак" в субботу обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Нам всегда сложно играть против "Рубина" из-за оборонительного стиля казанцев, - сказал Глушаков. - На протяжении большей части игры нам приходится искать свободные зоны, много двигаться, при этом важно не забыть про оборону, так как их контратаки очень опасны. В первом тайме у нас было не много моментов, но в целом ход игры мы контролировали. Быстрый гол после перерыва сыграл свою роль и позволил нам довести игру до победы".

"Желтые карточки в первом тайме - это, прежде всего, эмоции. Частые свистки судьи в первом тайме в нашу сторону? Не считаю нужным обсуждать манеру работы арбитра. В эмоциональном плане, конечно, хорошо, что команда сумела выиграть в чемпионате перед матчем в Лиге чемпионов", - добавил Глушаков.

"Спартак" первый матч группового этапа Лиги чемпионов проведет 13 сентября в гостях против словенского "Марибора".