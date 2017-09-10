Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глушаков: "Спартаку" сложно играть против "Рубина" из-за оборонительного стиля казанцев

Спорт
10 сентября, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Капитан "Спартака" отметил, что победа перед матчем в Лиге чемпионов очень важна в эмоциональном плане

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Встречи против "Рубина" всегда получаются сложными для московского футбольного клуба "Спартак" из-за оборонительной манеры игры казанцев. Такое мнение ТАСС высказал капитан красно-белых Денис Глушаков.

"Спартак" в субботу обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Нам всегда сложно играть против "Рубина" из-за оборонительного стиля казанцев, - сказал Глушаков. - На протяжении большей части игры нам приходится искать свободные зоны, много двигаться, при этом важно не забыть про оборону, так как их контратаки очень опасны. В первом тайме у нас было не много моментов, но в целом ход игры мы контролировали. Быстрый гол после перерыва сыграл свою роль и позволил нам довести игру до победы".

"Желтые карточки в первом тайме - это, прежде всего, эмоции. Частые свистки судьи в первом тайме в нашу сторону? Не считаю нужным обсуждать манеру работы арбитра. В эмоциональном плане, конечно, хорошо, что команда сумела выиграть в чемпионате перед матчем в Лиге чемпионов", - добавил Глушаков.

"Спартак" первый матч группового этапа Лиги чемпионов проведет 13 сентября в гостях против словенского "Марибора".

Смотрите также

Готовы к Лиге чемпионов: "Спартак" обыграл "Рубин" в РФПЛ, но обиделся на журналистов

Футболист "Рубина" Сигурдссон: "Спартаку" достаточно одного момента, чтобы забить гол

Тренер "Спартака" Каррера разберется с отмашкой Адриано в его сторону после замены

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Владимир Путин
12
"В добрый путь": в обновленных "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
СМИ: новый отопительный сезон может стать рекордно дорогим для украинцев
3
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
4
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
5
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
6
СМИ: банды террористов отступают из Дейр-эз-Зора к иракской границе
7
Ученые: вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря утихает
Темы дня
Новости партнеров
Реклама