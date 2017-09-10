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Нуньес победила Шевченко и защитила титул UFC в легчайшем весе

Спорт
10 сентября, 8:32 UTC+3 ТАСС

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне продлился все три раунда

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Аманда Нуньес

Аманда Нуньес

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 10 сентября. Бразильянка Аманда Нуньес победила представительницу Перу Валентину Шевченко и защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне продлился все три раунда. Нуньес победила раздельным решением судей - 48-47, 47-48, 48-47.

Изначально данный бой должен был состояться в начале июля в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в рамках турнира UFC 213. Однако за несколько часов до поединка в Лас-Вегасе бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, в итоге бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя и на самом деле не имела проблем со здоровьем. Глава UFC Дэйна Уайт позже сообщил, что врачи не выявили проблем со здоровьем у Нуньес.

Представительница Бразилии провела вторую защиту титула. Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд.

29-летняя Нуньес провела 19-й бой в смешанных единоборствах, одержав 15-ю победу (13 - досрочно) при четырех поражениях. В активе 29-летней Шевченко теперь 17 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 - досрочно) и трижды проиграла.

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