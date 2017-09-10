Короткая программа чемпионки мира Медведевой посвящена человеческой душе во время смерти

СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Новая короткая программа двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в олимпийском сезоне посвящена теме чистоты души человека в момент смерти. Об этом фигуристка рассказала ТАСС на открытых контрольных прокатах сборной России, проходящих в Сочи.

В субботу 9 сентября фигуристка впервые представила свою новую короткую программу на музыку ноктюрна №20 Фредерика Шопена.

"Моя короткая программа - это полет души, и я хочу передать чистоту ее сути, - рассказала Медведева. - С самого начала этой программы я стою с закрытыми глазами, а люди слышат биение сердца, а затем я как бы выхожу из своего тела, делаю шаг, как будто вижу себя со стороны, испуг в глазах и непонимание происходящего. Как бы жестоко не прозвучало, это шаг души человека из тела во время состояния клинической смерти. Пусть и жестко звучит, но я говорю это, чтобы люди поняли образ, который я хочу передать".

Фигуристка отметила, что в конце короткой программы слышен ее собственный вдох. "В этой программе я как будто заново изучаю этот мир и тот, другой, который также светел, и в нем нет страха. А в самом конце выступления я возвращаюсь в свое тело, и слышен мой вдох. Это мой собственный вдох, мы специально его записывали для этой композиции", - рассказала фигуристка.

Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года.

В воскресенье 10 сентября фигуристы представят в открытых прокатах сборной свои произвольные программы.