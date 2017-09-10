Фигуристка Сотскова почувствовала предолимпийское волнение на открытых прокатах в Сочи

СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Мария Сотскова отметила, что на первом неофициальном старте сезона российских фигуристов, открытом контрольном прокате сборной в Сочи, уже чувствуется предолимпийское волнение перед Играми в южнокорейском Пхенчхане 2018 года. Об этом она рассказала ТАСС после выступления с короткой программой на прокатах.

"Валидольность олимпийского сезона чувствуется уже сейчас, в Сочи, но я стараюсь сохранять спокойствие, - отметила фигуристка. - Каким бы ни был сезон, нужно качественно делать свою работу, не отвлекаясь на статусы и ранги соревнований, иначе можно просто сойти с ума. Поэтому нужно спокойно выходить на старты - как и в прошлом, как и в позапрошлом году".

Фигуристка отметила, что шанс попасть через полгода на Олимпиаду у нее есть. "Я понимаю, что шанс попасть на Игры у меня есть, впрочем как и у всех других спортсменок. Нужно просто усердно работать и не позволять себе ошибок. Стабильность - признак мастерства, и я думаю, что именно на стабильность катания и будут делать ставку в отборе на Игры", - отметила она.

Короткую программу спортсменка будет исполнять под музыку вальса из балета "Лебединое озеро", произвольную - под пьесу для фортепьяно Клода Дебюсси. "Короткая программа, это девушка на балу, произвольная - это воздух, это природа, все это - классика. Мы не стали рисковать с экспериментами, в этом сезоне нужно делать упор на качество программ. Эксперимент я позволила себе только в показательном выступлении - это "Калинка", совсем несвойственная мне, но публике она очень понравилась".

Сотскова оставила в произвольной набор элементов из прошлогодней программы, но короткую существенно усложнила. "В произвольной программе мы сохранили элементы прошлого года, а вот короткая ощутимо усложнилась - мы сместили всю прыжковую часть на вторую половину проката. Здесь, в Сочи я поняла, что нужно работать в три раза сильнее, ведь перед прокатами мне казалось, что программа готова куда лучше, чем оказалось на самом деле", - добавила фигуристка.

Первым стартом Сотсковой станет турнир "Финляндия Трофи", который пройдет 6-8 октября в Эспоо.