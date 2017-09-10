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Россиянка Звонарева уступила в финале теннисного турнира серии "Челленджер" в Китае

Спорт
10 сентября, 9:48 UTC+3 ТАСС

В финальном матче 33-летняя россиянка уступила 23-летней украинке Катерине Козловой в двух сетах

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Вера Звонарева

Вера Звонарева

© ТАСС/ Сергей Савостьянов

ТАСС, 10 сентября. Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла в финале теннисного турнира серии "Челленджер" в китайском Даляне (общий призовой фонд - $125 тыс.).

В финальном матче 33-летняя россиянка уступила 23-летней украинке Катерине Козловой, "посеянной" на турнире под пятым номером, со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Звонарева занимает 623-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга с Кэти Боултер, а в июне одержала первую победу после возвращения, выиграв у представительницы Казахстана Екатерины Дмитриченко в квалификации турнира в Фергане.

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