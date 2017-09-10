Краснодарцы выиграли соревнования по cамбо на Всероссийских играх боевых искусств

ТАСС, 10 сентября. Сборная Краснодарского края стала победителем общекомандного зачета в соревнованиях по самбо на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, проходящих в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.

Краснодарские спортсмены набрали 598 очков. Второе место заняла сборная Костромской области (86), третье - команда Ульяновской области (82).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.