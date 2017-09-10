Базаревич: российским баскетболистам надо играть дерзко, чтобы победить хорватов на ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам сборной России надо играть дерзко и дисциплинированно, чтобы обыграть команду Хорватии в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер Сергей Базаревич.

"Мы хорошо изучили соперника, шансы - 50 на 50. У хорватов вся команда опасная. Шарич и Богданович по цифрам выглядят хорошо, но не нужно забывать про других игроков, - сказал Базаревич. - Чтобы победить, надо играть дерзко, выбить хорватов из ритма и дисциплинированно".

Матч сборной России против команды Хорватии состоится в воскресенье, начало - 21:30 мск.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.