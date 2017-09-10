Карполь: российский календарь соревнований мешает женской сборной по волейболу

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Неправильно составленный календарь матчей чемпионата России по волейболу мешает женской национальной команде показывать стабильные результаты и набирать оптимальную форму. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.

В воскресенье россиянки завершили выступление на Всемирном кубке чемпионов в Японии. Сборная России под управлением Владимира Кузюткина одержала две победы и потерпела три поражения.

"Нам мешает излишне растянутый календарь, - сказал Карполь. - Команды тратят очень много времени на перелеты, допустим на Сахалин и обратно, вместо того, чтобы потратить это время на восстановление. Поэтому у нас некоторые игроки до сих пор не в форме - у них просто нет времени на восстановление кондиций".