Карполь: российский календарь соревнований мешает женской сборной по волейболу

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Неправильно составленный календарь матчей чемпионата России по волейболу мешает женской национальной команде показывать стабильные результаты и набирать оптимальную форму. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.
В воскресенье россиянки завершили выступление на Всемирном кубке чемпионов в Японии. Сборная России под управлением Владимира Кузюткина одержала две победы и потерпела три поражения.
"Нам мешает излишне растянутый календарь, - сказал Карполь. - Команды тратят очень много времени на перелеты, допустим на Сахалин и обратно, вместо того, чтобы потратить это время на восстановление. Поэтому у нас некоторые игроки до сих пор не в форме - у них просто нет времени на восстановление кондиций".