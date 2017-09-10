Владимир Кличко считает, что Мэйуэзер больше не вернется на ринг

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер-младший больше не будет возвращаться на ринг. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко.
"Флойд вполне однозначно сказал, что это был его последний бой. Нам нет смысла в этом сомневаться", - сказал Кличко.
Мэйуэзер уже возвращался на ринг - в сентябре 2015 года он завершил карьеру, но объявил о ее возобновлении ради боя с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел 26 августа в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Кроме того, он стал вторым боксером-чемпионом мира в истории, которому удалось завершить карьеру без поражений. Ранее аналогичным достижением отметился американец Рокки Марчиано (49 боев), который проводил поединки в 1940-50-х годах.