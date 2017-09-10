Российскому боксеру Ковалеву еще рано завершать карьеру, считает президент WBA Мендоса

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев обладает большим количеством навыков, чтобы продолжить свою карьеру. Об этом ТАСС рассказал президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса.

Как ранее сообщал ТАСС, Ковалев продолжит карьеру, его следующим поединком станет бой с украинским боксером Вячеславом Шабранским, который пройдет 25 ноября в Нью- Йорке.

"Такое бывает, что некоторые боксеры размышляют о завершении карьеры после поражений, это нормально, - сказал Мендоса. - Ковалев - сильный спортсмен и еще может принести много мировому боксу, поэтому его рано списывать со счетов. Да и у этого веса тоже есть перспективы, например, достаточно серьезными выглядят позиции другого россиянина - Дмитрия Бивола".

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 - нокаутом) и одно поражение.