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Российскому боксеру Ковалеву еще рано завершать карьеру, считает президент WBA Мендоса

Спорт
10 сентября, 11:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам главы Всемирной боксерской ассоциации, Сергей Ковалев может принести много мировому боксу, его рано списывать со счетов

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев обладает большим количеством навыков, чтобы продолжить свою карьеру. Об этом ТАСС рассказал президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса.

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Как ранее сообщал ТАСС, Ковалев продолжит карьеру, его следующим поединком станет бой с украинским боксером Вячеславом Шабранским, который пройдет 25 ноября в Нью- Йорке.

"Такое бывает, что некоторые боксеры размышляют о завершении карьеры после поражений, это нормально, - сказал Мендоса. - Ковалев - сильный спортсмен и еще может принести много мировому боксу, поэтому его рано списывать со счетов. Да и у этого веса тоже есть перспективы, например, достаточно серьезными выглядят позиции другого россиянина - Дмитрия Бивола".

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 - нокаутом) и одно поражение.

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