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Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 15 по 17 декабря в Австрии

Спорт
10 сентября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Предыдущий чемпионат Европы проходил в середине января в немецком Винтерберге

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© EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ближайший чемпионат Европы по бобслею и скелетону 2018 года пройдет с 15 по 17 декабря этого года в австрийском Иглсе - пригороде Инсбрука, где в 1964 и 1976 годах проводились зимние Олимпийские игры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

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Чемпионат Европы по бобслею и скелетону традиционно проводится в рамках одного из этапов Кубка мира, с местом проведения континентального первенства Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обычно определяется в июле после утверждения календаря на следующий сезон. В текущем году IBSF затянула с выбором места проведения чемпионата Европы до начала сентября.

"Было принято решение, что чемпионат Европы 2018 года пройдет в середине декабря этого года. Местом проведения соревнований был выбран Иглс, где в 2016-м проходил чемпионат мира по бобслею и скелетону", - заметила собеседница агентства.

Предыдущий чемпионат Европы проходил в середине января в немецком Винтерберге. Экипаж Надежды Сергеевой выиграл тогда первую в истории российского женского бобслея медаль континентального первенства. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли второе место.

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