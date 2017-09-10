Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч чемпионата Италии по футболу "Лацио" - "Милан" перенесен из-за непогоды

Спорт
10 сентября, 13:46 UTC+3 ТАСС

Ливень и сильные порывы ветра привели к приостановке работы римского метрополитена и отключению электроэнергии в некоторых районах Рима

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. Матч третьего тура чемпионата Италии по футболу между "Лацио" и "Миланом" перенесен с 10 сентября на неопределенную дату из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-службу лиги.

Ливень и сильные порывы ветра привели к приостановке работы римского метрополитена и отключению электроэнергии в некоторых районах города. В связи с этим было принято решение о переносе встречи, несмотря на готовность стадиона.

Старт матча "Лацио" - "Милан" был запланирован на 16:00 мск.

Ранее руководство лиги по аналогичной причине перенесло матч "Сампдория" - "Рома", который должен был пройти 9 сентября в Генуе.

Смотрите также

Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов

Агент: "Зенит" договорился о трансфере Яха, однако у футболиста есть и другое предложение

"Интер" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
3
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
СМИ: сирийские войска вошли в город Дейр-эз-Зор
6
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама