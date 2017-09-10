Матч чемпионата Италии по футболу "Лацио" - "Милан" перенесен из-за непогоды

ТАСС, 10 сентября. Матч третьего тура чемпионата Италии по футболу между "Лацио" и "Миланом" перенесен с 10 сентября на неопределенную дату из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-службу лиги.

Ливень и сильные порывы ветра привели к приостановке работы римского метрополитена и отключению электроэнергии в некоторых районах города. В связи с этим было принято решение о переносе встречи, несмотря на готовность стадиона.

Старт матча "Лацио" - "Милан" был запланирован на 16:00 мск.

Ранее руководство лиги по аналогичной причине перенесло матч "Сампдория" - "Рома", который должен был пройти 9 сентября в Генуе.