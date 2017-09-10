Сборная Латвии сыграет с командой Словении в четвертьфинале ЧЕ по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Латвии обыграла команду Черногории со счетом 100:68 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч проходил в Стамбуле.

Самыми результативными игроками встречи стали латвиец Янис Тимма и черногорец Боян Дублевич. У обоих по 21 очку.

В четвертьфинале латвийцы сыграют со сборной Словении.

Сборная России проведет матч 1/8 финала против команды Хорватии в воскресенье, начало - 21:30 мск.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.