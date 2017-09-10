Сборная Латвии сыграет с командой Словении в четвертьфинале ЧЕ по баскетболу

Болельщики "Зенита" почтили память героев блокадного Ленинграда стихотворением БерггольцСпорт 10 сентября, 14:28
Температура в Центральной России близка к рекордной, в Татарстане ждут первые заморозкиВ стране 10 сентября, 14:22
Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союзаСпорт 10 сентября, 14:21
Сборная Латвии сыграет с командой Словении в четвертьфинале ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 14:19
Трутнев: реализуется порядка 85% заключенных на ВЭФ соглашенийЭкономика и бизнес 10 сентября, 14:17
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к РоссииМеждународная панорама 10 сентября, 14:15
Фигуристы Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов в СочиСпорт 10 сентября, 14:06
Сечин: публикация его разговора с Улюкаевым отвлекает внимание от сути делаПроисшествия 10 сентября, 13:58
Россиянин Ешеев претендует на место в исполкоме Международной федерации стрельбы из лукаСпорт 10 сентября, 13:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Латвии обыграла команду Черногории со счетом 100:68 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч проходил в Стамбуле.
Самыми результативными игроками встречи стали латвиец Янис Тимма и черногорец Боян Дублевич. У обоих по 21 очку.
В четвертьфинале латвийцы сыграют со сборной Словении.
Сборная России проведет матч 1/8 финала против команды Хорватии в воскресенье, начало - 21:30 мск.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.