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Сборная Латвии сыграет с командой Словении в четвертьфинале ЧЕ по баскетболу

Спорт
10 сентября, 14:19 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 10, сентября. /ТАСС

В матче 1/8 финала латвийцы победили команду Черногории со счетом 100:68

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© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Латвии обыграла команду Черногории со счетом 100:68 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч проходил в Стамбуле.

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Самыми результативными игроками встречи стали латвиец Янис Тимма и черногорец Боян Дублевич. У обоих по 21 очку.

В четвертьфинале латвийцы сыграют со сборной Словении.

Сборная России проведет матч 1/8 финала против команды Хорватии в воскресенье, начало - 21:30 мск.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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