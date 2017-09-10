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Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союза

Спорт
10 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Выборы нового руководства Европейского гимнастического союза пройдут 2 декабря в хорватском Сплите на очередном конгрессе организации

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Андрей Родионенко

Андрей Родионенко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и главный тренер национальной команды Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союза. Об этом сообщили ТАСС в ФСГР.

Выборы нового руководства Европейского гимнастического союза пройдут 2 декабря в хорватском Сплите на очередном конгрессе организации.

"Андрей Федорович Родионенко, который сейчас является членом исполкома европейской федерации, будет претендовать на место в этом органе и на декабрьских выборах. Также мы выдвинули кандидатуру Дмитрия Андреева в технический комитет мужской спортивной гимнастики", - заметила собеседница агентства.

На семь мест в исполкоме Европейского гимнастического союза претендуют 14 кандидатов.

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