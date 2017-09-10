Спортсмены из Челябинска победили на фестивале "Пара-Крым" в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из Челябинской области заняли первое место в общекомандном зачете на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов "Пара-Крым 2017", который завершился в крымском городе Евпатории, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

"По итогам командного зачета первое место у команды из Челябинской области, второе - у команды Иркутской области, третье - у команды Санкт-Петербурга. В чемпионате по настольным играм в командном зачете первое место также у команды из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

По словам председателя ВОИ, паралимпийского чемпиона и депутата Госдумы Михаила Терентьева, все участники состязаний показали хорошую спортивную подготовку и "помогли достичь главной цели фестиваля - зажечь в каждом желание заниматься физической культурой и спортом, возможность поверить в свои силы".

Фестиваль "Пара Крым 2017" проходил с 5 по 9 сентября 2017 года в Евпатории на базе Центра спорта "Эволюция" Республики Крым. В этом году участниками спортивного праздника стали более 470 человек из 65 регионов России, которые соревновались в пяти видах спорта: дартс, легкая атлетика (100 и 400 м), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Также участников ждали соревнования по настольным спортивным играм, мастер-классы по дайвингу, скалолазанию, парусному спорту и регби. Фестиваль проводится с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта, развития массового спорта среди людей с инвалидностью.

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов, организованный ВОИ, состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится в Крыму, в соответствии с Всероссийским сводным календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов на 2017 год. Организаторами фестиваля являются Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов.

ВОИ создано в 1988 году. Его целями являются защита прав и интересов инвалидов и их обеспечение равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. ВОИ объединяет более 1,6 миллиона человек в 82 регионах Российской Федерации. В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.