Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Уэбер обогнал коня на 60-метровке

ТАСС, 10 сентября. Канадский хоккеист Ши Уэбер, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", обогнал коня на 60-метровке на съемках рекламного ролика. Видео опубликовано на официальном сайте лиги.

McDonald's Canada/YouTube

Съемки проходили в горах канадской провинции Альберта, где для этого специально была установлена 60-метровая ледовая дорожка, по которой бежал хоккеист.

Уэбер является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады (2010, 2014). Защитник пять раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, где дважды выигрывал конкурс на силу броска.