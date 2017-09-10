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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Уэбер обогнал коня на 60-метровке

Спорт
10 сентября, 15:54 UTC+3 ТАСС

Съемки съемки рекламного ролика проходили в горах канадской провинции Альберта

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Ши Уэбер

Ши Уэбер

© AP Photo/Tom Mihalek

ТАСС, 10 сентября. Канадский хоккеист Ши Уэбер, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", обогнал коня на 60-метровке на съемках рекламного ролика. Видео опубликовано на официальном сайте лиги.

McDonald's Canada/YouTube

Съемки проходили в горах канадской провинции Альберта, где для этого специально была установлена 60-метровая ледовая дорожка, по которой бежал хоккеист.

Уэбер является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады (2010, 2014). Защитник пять раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, где дважды выигрывал конкурс на силу броска.

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