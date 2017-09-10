Россияне Иванов и Горбенко стали победителями молодежного ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 10 сентября. Россияне Василий Иванов и Сергей Горбенко победили швейцарскую пару Флориан Бреер и Ив Хауссенер в финале молодежного чемпионата Европы по пляжному волейболу (игроки не старше 20 лет). Турнир проходил на итальянском острове Вулькано.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2-0. Бронзу завоевала пара из Франции.
Позднее в женском финале россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина встретятся с итальянками Рекой Орси Тот и Кьярой Тей.