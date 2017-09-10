Олимпийская программа стала новым вызовом для чемпионов ОИ в Сочи Бобровой и Соловьева

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СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Новая произвольная программа, которую олимпийские чемпионы в командном турнире в Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев готовятся представить на Играх в южнокорейском Пхенчхане, стала для фигуристов новым вызовом - она о любви молодого человека и слепой девушки. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления в рамках контрольных прокатов в Сочи.
"Никто не пробует такие программы, но каждый раз эти постановки для нас очередной вызов - то это история Анны Карениной, то сумасшедших, теперь слепая девушка, - рассказала Боброва. - Для меня это самая непростая задача, изобразить слепую. Я по совету Димы посмотрела фильм "Запах женщины", особенно то танго, что исполняет Аль Пачино. На улице начала присматриваться к людям, которые не видят, пробовала сама передвигаться на ощупь, но хочешь не хочешь, начинаешь моргать и концентрировать взгляд на определенной точке".
Соловьев, по его признанию, пересматривал фильм режиссера Мартина Бреста, особенно танго на музыку Томаса Ньюмана, несколько раз. "То, что делает Аль Пачино - невероятно, ты веришь, что он ничего не видит. Я даже сам рвался в этой истории стать слепым, поскольку понимаю, насколько это сложная задача для Кати. Ведь одно дело изображать это на полу, другое - на льду, в рамках правил, которые заставляют собираться нас в комок", - рассказал фигурист.
Программу спортсменам поставил известный хореограф Раду Поклитару.
"У Раду есть постановка, рассказывающая о слепых людях, это что-то невероятное, - отметила Боброва. - В нашей истории любовь творит невозможное - я прозреваю, но в итоге оказываюсь просто видением, сном. Мы сразу поняли, что это наша программа, и каждый раз проживаем эту историю заново, пропускаем её через себя. Если делать ее без ошибок, она будет иметь тот самый «вау-эффект".
Боброва и Соловьев - олимпийские чемпионы в командном турнире в Сочи, бронзовые призеры чемпионата мира 2013 года, многократные призеры чемпионатов Европы, серебряные призеры командного чемпионата мира в Токио 2017 года.