Воронина и Бочарова выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 10 сентября. Россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова победили итальянскую пару Орси Тот и Кьяра Тей в финале молодежного чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир проходил на итальянском острове Вулькано.

Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу россиянок.

Ранее российская пара Василий Иванов и Сергей Горбенко выиграла мужской турнир.

В августе Воронина и Бочарова победили на чемпионате Европы среди игроков до 18 лет, который проходил в Казани.