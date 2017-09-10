Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шевченко раскритиковала решение судей отдать победу Нуньес в бою за титул UFC

Спорт
10 сентября, 16:50 UTC+3 ТАСС

Нуньес победила раздельным решением судей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. Представительница Перу Валентина Шевченко подвергла критике решение судей отдать победу бразильянке Аманде Нуньес в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Слова Шевченко приводит британская газета Daily Mail.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне и продлился все пять раундов. Нуньес победила раздельным решением судей - 48:47, 47:48, 48:47.

Смотрите также
Аманда Нуньес

Нуньес победила Шевченко и защитила титул UFC в легчайшем весе

"Я действительно не понимаю, почему судьи отдали победу Нуньес, - сказала Шевченко. - За что - за два удара в пяти раундах? Посмотрите, она не смогла меня достать, а ее нос весь красный от моих ударов. Я не понимаю, почему она все еще чемпионка, но я обязательно выиграю следующий бой и еще раз выражаю свое несогласие решением судей".

Изначально данный бой должен был состояться в начале июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 213. Однако за несколько часов до поединка бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, в итоге бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя. Глава UFC Дэйна Уайт позже сообщил, что врачи не выявили проблем со здоровьем у Нуньес.

Представительница Бразилии провела вторую защиту титула. Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд.

29-летняя Нуньес провела 19-й бой в смешанных единоборствах, одержав 15-ю победу (13 - досрочно) при четырех поражениях. В активе 29-летней Шевченко теперь 17 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 - досрочно) и трижды проиграла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Отменен поезд, в котором Саакашвили должен был ехать из Польши на Украину
7
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама