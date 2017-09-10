Шевченко раскритиковала решение судей отдать победу Нуньес в бою за титул UFC

ТАСС, 10 сентября. Представительница Перу Валентина Шевченко подвергла критике решение судей отдать победу бразильянке Аманде Нуньес в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Слова Шевченко приводит британская газета Daily Mail.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне и продлился все пять раундов. Нуньес победила раздельным решением судей - 48:47, 47:48, 48:47.

"Я действительно не понимаю, почему судьи отдали победу Нуньес, - сказала Шевченко. - За что - за два удара в пяти раундах? Посмотрите, она не смогла меня достать, а ее нос весь красный от моих ударов. Я не понимаю, почему она все еще чемпионка, но я обязательно выиграю следующий бой и еще раз выражаю свое несогласие решением судей".

Изначально данный бой должен был состояться в начале июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 213. Однако за несколько часов до поединка бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, в итоге бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя. Глава UFC Дэйна Уайт позже сообщил, что врачи не выявили проблем со здоровьем у Нуньес.

Представительница Бразилии провела вторую защиту титула. Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд.

29-летняя Нуньес провела 19-й бой в смешанных единоборствах, одержав 15-ю победу (13 - досрочно) при четырех поражениях. В активе 29-летней Шевченко теперь 17 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 - досрочно) и трижды проиграла.