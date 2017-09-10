Шевченко раскритиковала решение судей отдать победу Нуньес в бою за титул UFC

Вине: тур кубка мира поможет создать во всей России атмосферу футбольного праздникаСпорт 10 сентября, 17:16
Российские стрелки завоевали золото чемпионата мира в смешанном командном скитеСпорт 10 сентября, 17:15
Эксперты отмечают активность молодых избирателей и "спокойную" явку на выборах в СЗФОПолитика 10 сентября, 17:13
Климов завоевал бронзу на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 10 сентября, 17:08
Международные эксперты положительно оценили техническое оснащение выборов в регионах РФМеждународная панорама 10 сентября, 17:05
Манчини заявил, что ждет голов от футболиста "Зенита" Дзюбы в ближайшее времяСпорт 10 сентября, 16:34
Манчини: футболисты "Зенита" играли медленно в первом тайме матча с "Динамо"Спорт 10 сентября, 16:30
Эксперты: выборы в Крыму являются внутренним делом РоссииПолитика 10 сентября, 16:27
Алтайское отделение ЛДПР пожаловалось на "черный пиар"Политика 10 сентября, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 сентября. Представительница Перу Валентина Шевченко подвергла критике решение судей отдать победу бразильянке Аманде Нуньес в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Слова Шевченко приводит британская газета Daily Mail.
Поединок состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне и продлился все пять раундов. Нуньес победила раздельным решением судей - 48:47, 47:48, 48:47.
"Я действительно не понимаю, почему судьи отдали победу Нуньес, - сказала Шевченко. - За что - за два удара в пяти раундах? Посмотрите, она не смогла меня достать, а ее нос весь красный от моих ударов. Я не понимаю, почему она все еще чемпионка, но я обязательно выиграю следующий бой и еще раз выражаю свое несогласие решением судей".
Изначально данный бой должен был состояться в начале июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 213. Однако за несколько часов до поединка бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, в итоге бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя. Глава UFC Дэйна Уайт позже сообщил, что врачи не выявили проблем со здоровьем у Нуньес.
Представительница Бразилии провела вторую защиту титула. Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд.
29-летняя Нуньес провела 19-й бой в смешанных единоборствах, одержав 15-ю победу (13 - досрочно) при четырех поражениях. В активе 29-летней Шевченко теперь 17 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 - досрочно) и трижды проиграла.