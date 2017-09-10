Сборная Сербии победила команду Венгрии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

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СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Сербии обыграла команду Венгрии со счетом 86:78 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч прошел в Стамбуле.
Самым результативным игроком встречи стал венгр Золтан Перл, набравший 22 очка. В четвертьфинале сборная Сербии сыграет с командой Италии.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.