Сборная Сербии победила команду Венгрии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Сербии обыграла команду Венгрии со счетом 86:78 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч прошел в Стамбуле.

Самым результативным игроком встречи стал венгр Золтан Перл, набравший 22 очка. В четвертьфинале сборная Сербии сыграет с командой Италии.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.