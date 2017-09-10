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Вине: тур кубка мира поможет создать во всей России атмосферу футбольного праздника

Спорт
10 сентября, 17:16 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, сентября. /ТАСС

В воскресенье главный футбольный трофей прибыл в Красноярск

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Кубок мира по футболу

Кубок мира по футболу

© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Тур кубка мира Международной федерации футбола (ФИФА) поможет создать во всей России атмосферу предвкушения грандиозного праздника. Такое мнение во время встречи трофея в Красноярске высказал директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине.

"Мы очень рады, что Красноярск стал первой остановкой в маршруте тура официального кубка после старта в Москве, - сказал он. - Тур кубка поможет создать по всей России атмосферу предвкушения грандиозного футбольного праздника и даст миллионам ее жителей возможность почувствовать себя частью мирового первенства. Совершенно неважно, живут ли они в городе, принимающем чемпионат мира по футболу, или нет, - каждый сможет вдохновиться самой желанной футбольной наградой".

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В воскресенье и в понедельник жители региона смогут сделать фотографию с трофеем в специальном шатре на Театральной площади Красноярска. В рамках тура кубок пробудет в Красноярске четыре дня и побывает на различных мероприятиях на "Футбол-Арене Енисей", в Сибирском федеральном университете, а также на открытии спортивного зала детского футбольного клуба "Тотем".

Всего в рамках тура трофей посетит 24 города России и более 50 стран мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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