Российские стрелки завоевали золото чемпионата мира в смешанном командном ските

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ДМИТРОВ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Россияне Николай Теплый и Надежда Коновалова завоевали золотую медаль чемпионата мира по стендовой стрельбе в смешанном командном ските. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.
В финале россияне победили спортсменов из США со счетом 30:27. Обладателями бронзовой медали стали итальянские спортсмены, одолевшие в матче за третье место команду Китая - 28:26.
В активе сборной России теперь две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали, она идет на третьем месте в общем зачете турнира. Лидирует команда Италии (9-6-2), второе место занимают представители США (5-1-6).
Чемпионат мира завершится 10 сентября.