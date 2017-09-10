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Российские стрелки завоевали золото чемпионата мира в смешанном командном ските

Спорт
10 сентября, 17:15 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 10, сентября. /ТАСС

В финале Николай Теплый и Надежда Коновалова победили спортсменов из США со счетом 30:27

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Надежда Коновалова

Надежда Коновалова

© Роман Кручинин/ТАСС, архив

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Россияне Николай Теплый и Надежда Коновалова завоевали золотую медаль чемпионата мира по стендовой стрельбе в смешанном командном ските. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

В финале россияне победили спортсменов из США со счетом 30:27. Обладателями бронзовой медали стали итальянские спортсмены, одолевшие в матче за третье место команду Китая - 28:26.

В активе сборной России теперь две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали, она идет на третьем месте в общем зачете турнира. Лидирует команда Италии (9-6-2), второе место занимают представители США (5-1-6).

Чемпионат мира завершится 10 сентября.

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