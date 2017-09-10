Загитова: не боюсь физических нагрузок взрослого фигурного катания

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СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка мира среди юниоров, победительница юниорского финала серии Гран-при Алина Загитова впервые выступила в рамках контрольных прокатов сборной России в Сочи. По словам 15-летней фигуристки, она не боится перехода во взрослое катание.
Спортсменка в Сочи представила программы, с которыми входит в свой первый взрослый сезон в карьере. "Это мои первые прокаты во взрослом катании, хотя в юниорских я однажды выступала, - рассказала Загитова журналистам. - Но волновалась чуть-чуть, как на каждом старте, короткая программа у меня новая - "Черный лебедь", а произвольная та же, что была и в прошлом сезоне - "Дон Кихот", но мы ее освежили новыми элементами, усложнили переносом прыжков во вторую половину программы. Переход во взрослое катание меня не страшит, физические нагрузки не новость, разве что соперницы более опытные".
Фигуристка отметила, что как и ее подруга по команде тренера Этери Тутберидзе чемпионка мира Евгения Медведева, вопросы об Олимпиаде оставляет без ответа. На вопрос ТАСС, какую задачу перед Загитовой поставила Тутберидзе, она ответила: "Это секрет, сказать ничего не могу".
"Я понимаю, что Олимпиада - это главный старт в жизни каждого спортсмена, поэтому к этому сезону готовилась с радостью и любовью, без них ничего не получится, - подчеркнула фигуристка. - Сейчас в моем арсенале все прыжки за исключением тройного акселя, также пробую каскады из трех тройных прыжков".
Загитова - серебряный призер чемпионата России 2017 года.