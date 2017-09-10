Фигуристка Медведева усложнила произвольную программу в олимпийском сезоне

СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка мира и финала Гран-при по фигурному катанию Евгения Медведева усложнила свою новую произвольную программу, с которой будет выступать в олимпийском сезоне. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после выступления в рамках контрольных прокатов сборной в Сочи.

"В короткой программе у меня все тот же прыжковый набор, в который входят флип, тулуп, тройной риттбергер и дупель во второй половине, а в произвольной мы контент усложнили, перенеся во вторую половину два каскада и все остальные прыжки, за исключением двойного акселя, он в первой части программы", - рассказала Медведева.

Прокат произвольной программы Медведева оценила как "неидеальный". "Идеальным его не назовешь, - отметила фигуристка в беседе с журналистами. - Нужно отрабатывать ее так, чтобы на соревнованиях она была чистой и лучше раз за разом. После короткой программы я тоже услышала много замечаний".

По задумке хореографов в произвольной программе спортсменка передает сложность переживания людей в ожидании первого шага в неизвестность. "В начале программы я как бы рисую линию на льду, собираюсь сделать шаг, но не решаюсь, - пояснила Медведева. - И своей программой я хочу показать, что сделать этот шаг человеку помогает вера".

Короткая программа спортсменки рассказывает о чистоте человеческой души в момент смерти. На вопрос ТАСС о причине столь философских задумок, Медведева ответила: "Просто я повзрослела".

Фигуристка не стала комментировать выступление соперниц на российском льду. "Я за катанием девочек на прокатах не смотрела, никогда до соревнований не смотрю ничьи выступления в начале сезона", - сказала Медведева.