Николай Теплый назвал чемпионат мира по стендовой стрельбе в России лучшим в карьере

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Николай Теплый считает чемпионат мира по стендовой стрельбе в подмосковном Дмитрове лучшим в своей карьере. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В воскресенье Теплый и Надежда Коновалова завоевали золотую медаль турнира в смешанном командном ските.

"Хочу поблагодарить наших болельщиков, с их поддержкой в сегодняшнем финале нам с Надей [Коноваловой] было намного легче, - сказал Теплый. - Это лучший чемпионат мира в моей карьере, таких церемоний открытия и закрытия, такого уровня организации я еще никогда не видел".

Спортсмен также сообщил о том, что состав на турнир в смешанном командном ските был объявлен за день до соревнований. "Мы с Надей никак не готовились к тому, что будем работать в паре, состав на сегодняшний турнир был объявлен вчера вечером. Нужно сказать спасибо тренеру, что угадал с нашим тандемом", - сказал Теплый.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира, завоевав две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.