Горшков: российские фигуристы плодотворно поработали на прокатах сборной в Сочи

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СОЧИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристы сборной России и специалисты Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провели плодотворную работу в ходе традиционных открытых прокатов сборной, завершившихся в воскресенье в Сочи. Об этом ТАСС рассказал президент ФФККР Александр Горшков.
"К сожалению, некоторые к мероприятиям в Сочи не успели восстановиться после травм, как пара Ксения Столбова и Федор Климов, Анна Погорилая, Максим Ковтун. А в ходе прокатов неожиданно заболел Иван Букин (выступающий в дуэте с Александрой Степановой - прим. ТАСС), - рассказал Горшков. - Но основная цель прокатов выполнена, мы просмотрели новые программы спортсменов, их готовность выступать с ними на публике. Спортсмены в начале сезона получили все необходимые замечания и советы, с их учетом они продолжат подготовку к предстоящим стартам, все плодотворно поработали".
Горшков отметил, что спортивная форма фигуристов на данном этапе разная. "Степень готовности у всех разная, но разные и задачи, у одних соревнованиях раньше, у других позже, - подчеркнул он. - Но в целом уровень соответствует данному этапу подготовки. Безусловно, практика контрольных прокатов в очередной раз себя оправдала, неслучайно мы проводим их каждый год уже много лет подряд".
Прокаты сборной России прошли в Сочи 9-10 сентября.