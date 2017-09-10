"Лацио" разгромил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 10 сентября. Римский "Лацио" победил "Милан" со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев голы забили Чиро Иммобиле (38, 42, 48-я минуты) и Луис Альберто (50). У гостей забитым голом отметился Рикардо Монтоливо (56).

На 90-й минуте футболист "Лацио" Марко Пароло получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Изначально начало встречи было запланировано на 16:00, однако матч был перенесен на один час из-за непогоды.

"Лацио" идет на третьем месте в турнирной таблице с семью очками в активе, "Милан" имеет на одно очко меньше и занимает шестую строчку. В следующем туре "Лацио" 17 сентября сыграет в гостях с "Дженоа", в тот же день "Милан" примет "Удинезе".