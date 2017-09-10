Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лацио" разгромил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
10 сентября, 19:06 UTC+3 ТАСС

Римский клуб выиграл со счетом 4:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Лацио"

Футболисты "Лацио"

© AP Photo/Alessandra Tarantino

ТАСС, 10 сентября. Римский "Лацио" победил "Милан" со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Смотрите также

Матч чемпионата Италии между "Лацио" и "Миланом" начнется с часовым опозданием

Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов

"Интер" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

В составе хозяев голы забили Чиро Иммобиле (38, 42, 48-я минуты) и Луис Альберто (50). У гостей забитым голом отметился Рикардо Монтоливо (56).

На 90-й минуте футболист "Лацио" Марко Пароло получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Изначально начало встречи было запланировано на 16:00, однако матч был перенесен на один час из-за непогоды.

"Лацио" идет на третьем месте в турнирной таблице с семью очками в активе, "Милан" имеет на одно очко меньше и занимает шестую строчку. В следующем туре "Лацио" 17 сентября сыграет в гостях с "Дженоа", в тот же день "Милан" примет "Удинезе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Польские пограничники пропустили Саакашвили
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
Юлия Латынина покинула Россию
5
Ураган "Ирма" обрушился на юг Флориды, один человек погиб
6
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду
7
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама