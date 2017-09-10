Серебряный призер ОИ-2012 Очигава завершила боксерскую карьеру

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по боксу 30-летняя Софья Очигава приняла решение завершить профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсменки Сергей Завилейский.
"Она официально завершила карьеру. Для этого решения было много причин, она хочет проявить себя на тренерской работе", - сказал Завилейский.
Очигава дважды становилась чемпионкой мира, а также выигрывала серебро и бронзу мировых первенств. Россиянка также трижды выигрывала чемпионат Европы.
Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.