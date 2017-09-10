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Очигава после завершения карьеры стала тренером

Спорт
10 сентября, 19:17 UTC+3 МОСКВА

Россиянка является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года по боксу

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Министр спорта РФ Павел Колобков, телеведущий, актер Дмитрий Нагиев и боксер Софья Очигава (слева направо)

Министр спорта РФ Павел Колобков, телеведущий, актер Дмитрий Нагиев и боксер Софья Очигава (слева направо)

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по боксу Софья Очигава после завершения карьеры стала тренером. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки, олимпийский чемпион Вячеслав Яновский.

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Как ранее сообщал ТАСС, Очигава завершила карьеру спортсменки.

"Она уходит в тренерскую работу и правильно делает. Есть время заката. Она уже работает тренером, хочется, чтобы она показала результат на этом поприще", - сказал он.

Очигава также дважды становилась чемпионкой мира, а также выигрывала серебро и бронзу мирового первенства бронзу мировых первенств. Россиянка также трижды выигрывала чемпионат Европы.

Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.

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