МОСКВА, 10 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по боксу Софья Очигава после завершения карьеры стала тренером. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки, олимпийский чемпион Вячеслав Яновский.

Как ранее сообщал ТАСС, Очигава завершила карьеру спортсменки.

"Она уходит в тренерскую работу и правильно делает. Есть время заката. Она уже работает тренером, хочется, чтобы она показала результат на этом поприще", - сказал он.

Очигава также дважды становилась чемпионкой мира, а также выигрывала серебро и бронзу мирового первенства бронзу мировых первенств. Россиянка также трижды выигрывала чемпионат Европы.

Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.