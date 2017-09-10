Лисин остался доволен выступлением сборной России на чемпионате мира по стендовой стрельбе

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Стрелкового союза России Владимир Лисин удовлетворен выступлением российской сборной на чемпионате мира по стендовой стрельбе в подмосковном Дмитрове. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России заняла итоговое третье место в общем зачете турнира с двумя золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями, пропустив вперед команды США (5-1-6) и Италии (9-6-2). В воскресенье Николай Теплый и Надежда Коновалова выиграли золото в смешанном командном ските.

"Лично я доволен результатом нашей команды. Выступили неплохо, может, даже хорошо, - сказал Лисин. - У нас давно не было таких успехов на взрослых чемпионатах. Как говорится, родные стены помогают".

Также Лисин отметил, что нужно бороться за возвращение упражнения дабл-трап в программу Олимпийских игр.

"Побороться всегда надо. Мы же понимаем, что у нас есть люди, которые стреляют [в дабл-трапе], история есть, каким- то странам это нравится. Чем больше будет различных упражнений в олимпийской программе, тем интереснее. Мы будем давать этой дисциплине шансы выжить, на следующих Европейских играх в Белоруссии и чемпионате Европы дабл- трап будет представлен в формате смешанных командных соревнований".

Чемпионат мира по стендовой стрельбе проходил в Дмитрове с 30 августа по 10 сентября. В соревнованиях приняли участие порядка 700 спортсменов из 76 стран. На турнире было разыграно 22 комплекта наград.