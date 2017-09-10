Дубль Доуса помог "Барысу" победить "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Витязя" отличился Александр Панков (14-я минута). За "Барыс" шайбы забрасывали Найджел Доус (22, 51), Никита Михайлис (40), Даррен Диц (43), Линден Вей (48).
"Барыс" лидирует в Восточной конференции с 19 очками. "Витязь" занимает девятое место на Западе с восемью очками.
В следующем матче 13 сентября "Витязь" сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью". "Барыс" примет "Сибирь" 15 сентября.