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Дубль Доуса помог "Барысу" победить "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
10 сентября, 19:36 UTC+3 ПОДОЛЬСК область/ 10, сентября. /ТАСС

Астанинский клуб добился победы со счетом 5:1

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Витязя" отличился Александр Панков (14-я минута). За "Барыс" шайбы забрасывали Найджел Доус (22, 51), Никита Михайлис (40), Даррен Диц (43), Линден Вей (48).

"Барыс" лидирует в Восточной конференции с 19 очками. "Витязь" занимает девятое место на Западе с восемью очками.

В следующем матче 13 сентября "Витязь" сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью". "Барыс" примет "Сибирь" 15 сентября.

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