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Крамник не смог пробиться в четвертый круг Кубка мира по шахматам

Спорт
10 сентября, 20:13 UTC+3 ТАСС

Россиянин уступил белыми фигурами украинцу Василию Иванчуку

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Алексей Насыров/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Российский гроссмейстер Владимир Крамник проиграл белыми фигурами украинцу Василию Иванчуку и по итогам двух партий не вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. В первой партии Крамник сыграл с Иванчуком вничью.

В других партиях россиянин Петр Свидлер победил американца Александра Онищука и вышел в четвертый круг (общий счет - 1,5-0,5), россиянин Владимир Федосеев обыграл американца Хикару Накамуру и также пробился в следующую стадию (1,5-0,5). Ранее чемпион мира норвежец Магнус Карлсен по сумме двух партий уступил китайцу Бу Сянжи (0,5-1,5). Также в следующем туре сыграет израильтянин Максим Родштейн, чей соперник канадец Антон Ковалев снялся с турнира из-за конфликта с организаторами.

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Вничью сыграли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Александр Лендерман (США) - общий счет в серии 1-1, россиянин Александр Грищук и чех Давид Навара (1-1), россиянин Ян Непомнящий и грузин Баадур Джобава (1-1), американец Фабиано Каруана и россиянин Евгений Наер (1-1), китаец Ли Чао и венгр Рихард Раппорт (1-1), китаец Дин Лижень и индиец Сантош Видит (1-1). Россиянин Максим Матлаков победил армянина Левона Ароняна и сравнял счет в серии (1-1). Даниил Дубов победил другого россиянина Владислава Артемьева и вышел в следующий круг (1,5-0,5). Американец Уэсли Со сыграл вничью с испанцем Франсиско Вальехо Понсом и по итогам двух партий продолжит борьбу в следующей стадии турнира (1,5-0,5).

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира завершится 11 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

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