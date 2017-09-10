Сборная Испании победила турок и вышла в 1/4 финала ЧЕ по баскетболу

ТАСС, 10 сентября. Сборная Испании по баскетболу одержала победу над командой Турции со счетом 73:56 в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча проходила в Стамбуле.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сборной Турции Фуркан Коркмаз (20 очков).

На стадии 1/4 финала испанцы сыграют со сборной Германии, встреча пройдет 12 сентября.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.