Хоккеист Доус считает, что "Барыс" сможет сохранить лидерство в Восточной конференции

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" сможет в будущем сохранить лидирующие позиции в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал форвард команды Найджел Доус.

В воскресенье "Витязь" завершил пятиматчевую домашнюю серию чемпионата КХЛ поражением от "Барыса" (1:5). Астанинцы на данный момент лидируют в турнирной таблице Восточной конференции (19 очков после 8 матчей), Доус является лучшим бомбардиром и снайпером лиги.

"В первом периоде мы смотрелись хуже соперника. Нам было тяжело физически, все-таки это последний матч нашей выездной серии. Но мы сумели найти в себе силы переломить игру и добиться победы. Очень этому рад", - сказал Доус.

"Сейчас начало сезона, но мы движемся в правильном направлении. У нас молодая команда, и мы стараемся прибавлять в каждой игре. Если мы также будем использовать свои шансы, а голкипер будет нас выручать, то мы сможем сохранить лидирующую позицию на Востоке в будущем", - считает собеседник ТАСС.