Петербургский ВК "Зенит" в своем первом матче в истории победил московское "Динамо"

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ТАСС, 10 сентября. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" со счетом 3-1 обыграл московское "Динамо" в своем первом официальном матче в чемпионате России. Встреча состоялась в Москве.
В следующем матче 16 сентября "Зенит" примет красноярский "Енисей".
"Зенит" был создан и включен в состав участников чемпионата России дивизиона Суперлига вместо краснодарского "Динамо" в июне. Команду возглавил Александр Климкин. В составе клуба выступает олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков, чемпион Европы 2013 года Андрей Ащев, победитель Лиги чемпионов 2013 года Маркус Нильссон.