Хингис и Чжань Юнжань выиграли US Open в парном разряде

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ТАСС, 10 сентября. Швейцарка Мартина Хингис и Чжань Юнжань из Тайваня стали победительницами US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн) в женском парном разряде. Теннисный турнир проходит в Нью-Йорке.
В финале Хингис и Чжань Юнжань победили чешек Луцию Градецкую и Катерину Синякову со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 6 минут.
36-летняя Хингис занимает пятое место в рейтинге парного разряда Женской теннисной ассоциации, 28-летняя Чжань Юнжань - шестое. Хингис является победительницей US Open 2015 года, Australian Open 2016 года в паре с индийской теннисисткой Саней Мирзой. Для Чжань Юнжань эта победа стала первой на турнирах серии Большого шлема.
US Open завершится в понедельник.