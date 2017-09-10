Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Екимов считает, что велогонщик Закарин в ближайшие годы выиграет один из Гранд-туров

Спорт
10 сентября, 21:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В воскресенье российский велогонщик занял третье место в общем зачете по итогам "Вуэльты Испании"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский велогонщик команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин, занявший итоговое третье место в генеральной классификации испанской многодневной гонки "Вуэльта", в скором времени сможет победить на одном из Гранд-туров. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Смотрите также

Фрум стал победителем веломногодневки "Вуэльта Испании", Закарин - третий

Закарин назвал чудом третье место в общем зачете "Вуэльты" перед последним этапом

"Вуэльта" вместе с "Джиро д’Италия" и "Тур де Франс" являются самыми престижными гонками и входят в число Гранд-туров. Победу в испанской веломногодневке одержал британец Крис Фрум из "Скай", второе место - у итальянца Винченцо Нибали ("Бахрейн-Мерида").

"Третье место Закарина на "Вуэльте" - это серьезное достижение, Ильнур к этому долго шел, - заметил Екимов. - И не только он, вся команда тянула его на такой результат. Закарин на этой "Вуэльте" подтвердил свой статус".

"Эта третья ступенька станет для Ильнура отправной точкой для дальнейших успехов на Гранд-турах. Я думаю, что не за горами то время, когда он выиграет один из них", - признался собеседник агентства.

Российский гонщик в этом году дебютировал на испанской многодневке. На "Джиро д’Италия" 2017 года Закарин занял пятое место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Медведев назначил Ольгу Рухуллаеву заместителем министра по делам Северного Кавказа
7
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама