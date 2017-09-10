Екимов считает, что велогонщик Закарин в ближайшие годы выиграет один из Гранд-туров

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский велогонщик команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин, занявший итоговое третье место в генеральной классификации испанской многодневной гонки "Вуэльта", в скором времени сможет победить на одном из Гранд-туров. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.
"Вуэльта" вместе с "Джиро д’Италия" и "Тур де Франс" являются самыми престижными гонками и входят в число Гранд-туров. Победу в испанской веломногодневке одержал британец Крис Фрум из "Скай", второе место - у итальянца Винченцо Нибали ("Бахрейн-Мерида").
"Третье место Закарина на "Вуэльте" - это серьезное достижение, Ильнур к этому долго шел, - заметил Екимов. - И не только он, вся команда тянула его на такой результат. Закарин на этой "Вуэльте" подтвердил свой статус".
"Эта третья ступенька станет для Ильнура отправной точкой для дальнейших успехов на Гранд-турах. Я думаю, что не за горами то время, когда он выиграет один из них", - признался собеседник агентства.
Российский гонщик в этом году дебютировал на испанской многодневке. На "Джиро д’Италия" 2017 года Закарин занял пятое место.