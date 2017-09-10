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Тренер: Закарин уже в 2018 году сможет побороться за место в тройке на "Тур де Франс"

Спорт
10 сентября, 21:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Российский велогонщик впервые в карьере принял участие в "Вуэльте" и стал третьим

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский велогонщик команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин, ставший третьим в общем зачете многодневной гонки "Вуэльта Испании", уже в следующем сезоне будет способен побороться за место на пьедестале по итогам самой престижной велогонки "Тур де Франс". Об этом сообщил ТАСС первый тренер спортсмена Гумяр Нурулин.

Закарин впервые в карьере принял участие в "Вуэльте" и стал третьим. Ранее его лучшим результатом на Гранд-турах было пятое место на "Джиро д’Италия" в этом году. 27-летний россиянин принимал участие в "Тур де Франс" один раз - в 2016 году. Тогда он занял 25-е место, одержав при этом победу на одном из этапов.

"Для меня третье место Ильнура на "Вуэльте" не стало неожиданностью, - признался Нурулин. - Все шло к этому, мы и весной пытались попасть в тройку на "Джиро", но тогда немного не получилось. Стать призером "Вуэльты" ему помогло умение терпеть и собираться в самые нужные моменты. Лучше выступить он не мог".

"На следующий год можно ожидать, что Ильнур будет бороться за место в тройке на "Тур де Франс", если его туда заявят, - продолжил собеседник агентства. - Но команда у него пока слабовата, и со "Скай" (командой, за которую выступает четырехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум - прим. ТАСС) ему бороться трудно будет. Может ли он выиграть один из Гранд-туров в следующем сезоне? Если в нем не примет участие Фрум, то почему бы и нет".

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