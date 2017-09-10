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Третьи по тарелочкам: сборная России завоевала восемь медалей на ЧМ по стендовой стрельбе

Спорт
10 сентября, 22:15 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 10, сентября. /ТАСС

Турнир прошел в подмосковном Дмитрове, в соревнованиях приняли участие порядка 700 спортсменов из 76 стран

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Соревнования по стендовой стрельбе

Соревнования по стендовой стрельбе

© Андрей Голованов/ТАСС, архив

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по стендовой стрельбе заняла третье место в общем зачете чемпионата мира, который завершился в воскресенье в подмосковном Дмитрове.

Российские стрелки на домашнем турнире завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали, пропустив вперед команды США (5-1-6) и Италии (9-6-2).

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Золото в активе Николая Теплого и Надежды Коноваловой в смешанном командном ските, а также Виталия Фокеева (дабл- трап). Серебряные медали завоевали Альбина Шакирова (скит), Юлия Савельева (трап, юниоры), команда в составе Савельевой, Полины Князевой и Ангелины Рудневой (командный трап), а также Николай Теплый, Александр Землин и Антон Астахов в командном ските. Бронзовыми призерами стали Виталий Фокеев, Василий Мосин, Артем Некрасов (командный дабл-трап), а также команда в составе Альбины Шакировой, Коноваловой и Анастасии Крахмалевой (командный скит).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе проходил в Дмитрове с 30 августа по 10 сентября. В соревнованиях приняли участие порядка 700 спортсменов из 76 стран. На турнире было разыграно 22 комплекта наград.

Победа спустя 11 лет

Победа в дабл-трапе стала для Фокеева второй на чемпионатах мира. Впервые россиянин выиграл мировое первенство в 2006 году на соревнованиях в Загребе. По окончании соревнований он заявил, что завершит карьеру спортсмена после финала Кубка мира, который пройдет в Нью- Дели с 23 по 30 октября.

"Мне уже 43 года, дабл-трап больше не входит в олимпийскую программу, так что мне больше нечем пополнять свой запас наград. Чемпионат мира и Европейские игры у меня уже есть. Пора подумать о воспитании детей и молодежи. Скорее всего, стану тренером", - сказал Фокеев.

Кроме двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзы. Также он становился чемпионом Европейских игр 2015 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2007.

"Лучший чемпионат мира в карьере"

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Российские стрелки завоевали золото чемпионата мира в смешанном командном ските

Победивший в воскресенье в паре с Надеждой Коноваловой в смешанном командном ските Николай Теплый назвал прошедший чемпионат мира лучшим в карьере.

"Хочу поблагодарить наших болельщиков, с их поддержкой в сегодняшнем финале нам с Надей [Коноваловой] было намного легче, - сказал Теплый. - Это лучший чемпионат мира в моей карьере, таких церемоний открытия и закрытия, такого уровня организации я еще никогда не видел".

Старший тренер национальной команды в ските Олег Тишин заявил, что итоговое третье место - это отличный результат для российской команды.

"Результат отличный, своей последней медалью нам удалось вытащить нашу достойную сборную на достойное место, - сказал Тишин. - На сегодняшний день в мире существуют три сильные стрелковые школы: итальянская, американская и российская, так что итог справедлив. Хотя это не совсем то место, на которое мы рассчитывали".

Потрясающая атмосфера

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Россетти назвал Россию прекрасным местом для проведения ЧМ по стендовой стрельбе

Победитель турнира в ските итальянец Габриэле Россетти назвал Россию прекрасным местом для проведения чемпионата мира по стендовой стрельбе.

"Я в России впервые. Это прекрасное место, на турнире великолепная атмосфера. Надеюсь скоро сюда вернуться", - сказал он.

Победительница женского турнира в ските американка Дания Джо Виззи отметила, что на соревнованиях царила потрясающая атмосфера.

"Публика однозначно украсила финал свой энергетикой. На этом турнире царит потрясающая атмосфера", - сказала она.

На высшем уровне

Олег Тишин также отметил высокий уровень организации чемпионата мира. "Владимир Сергеевич Лисин организовал турнир на высшем уровне, праздник для зрителей удался", - заявил он.

Сам Лисин, являющийся президентом Стрелкового союза России, остался доволен выступлением национальной команды на турнире. "Лично я доволен результатом нашей команды, выступили неплохо, может, даже хорошо, - сказал Лисин. - У нас давно не было таких успехов на взрослых чемпионатах. Как говорится, родные стены помогают".

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Также Лисин отметил, что нужно бороться за возвращение упражнения дабл-трап в программу Олимпийских игр. В июне 2017 года Международный олимпийский комитет вывел дабл- трап, а также еще две стрелковые дисциплины из олимпийской программы Игр-2020 в Токио в пользу смешанных видов программы.

"Побороться всегда надо. Мы же понимаем, что у нас есть люди, которые стреляют [в дабл-трапе], история есть, каким- то странам это нравится. Чем больше будет различных упражнений в олимпийской программе, тем интереснее. Мы будем давать этой дисциплине шансы выжить, на следующих Европейских играх в Белоруссии и чемпионате Европы дабл- трап будет представлен в формате смешанных командных соревнований".

На предыдущем чемпионате мира, который проходил с 10 по 17 сентября 2015 года в итальянском городе Лонато-дель- Гарда, сборная России заняла второе место в общем зачете, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медали.

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