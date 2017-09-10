Фридзон: сборная России по баскетболу показала лучшую игру на ЧЕ в матче с хорватами

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СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу в матче 1/8 финала чемпионата Европы с хорватами показала лучшую игру на турнире как в защите, так и в атаке. Такое мнение ТАСС высказал капитан национальной команды Виталий Фридзон.
В воскресенье сборная России одержала победу над командой Хорватии со счетом 101:78 и вышла в четвертьфинал Евробаскета.
"В победу сегодня верили, - сказал Фридзон. - Показали лучшую игру на турнире, что в защите, что в атаке. Играли в агрессивный баскетбол и выступили жестко. То, что надо, чтобы идти дальше".
Соперником россиян по четвертьфиналу станет команда Греции, матч состоится 13 сентября. "С греками давно не встречались. Но у нас будет время подготовиться и изучить соперника. Игроков мы знаем хорошо", - отметил капитан команды.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.